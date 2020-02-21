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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров потратил более 200 млн рублей на бизнес-джеты за девять месяцев 2019 года, утверждают авторы журналистского расследования. Он, по их версии, часто летает в Краснодарский край, где у его семьи есть активы.

Траты чиновников на авиаперелёты подсчитало «Трансперенси интернешнл Россия». В Минпромторге журналистам сообщили, что не арендуют самолёты для перемещения руководства, и покупают билеты на рейсы на общих основаниях. В правительстве заявили, что бюджетные средства на аренду частных самолётов не предусмотрены.

В 2019 году Мантуров, как выяснили журналисты, использовал как минимум два частных борта: Sukhoi Superjet 100 и Tу-204, которые эксплуатируются АО «Русджет». Перемещения этих бортов совпадали с датами и направлениями командировок министра. Также чиновник не менее 9 раз использовал частные самолёты для полётов в Геленджик.

22 февраля 2019 года после турне Дениса Мантурова по Индии и ОАЭ, самолёт Ту-204 возвращается из индийского Мумбаи на выходные в Геленджик. В этот же день дальнемагистральный самолёт, предназначенный для дальних трансатлантических перелётов, поднимают в небо на 23 минуты – самолёт летит в соседнюю Анапу и остается там до 24 февраля. На обратном пути он 16 минут летит обратно в Геленджик и в Москву к началу рабочей недели, – говорится в расследовании.

Денис Мантуров пока не комментировал расследование «Трансперенси». В июле 2019 года министр комментировал Reuters, что летает в рабочие поездки на самолете Sukhoi Superjet 100.