Стивен Мнучин Стивен Мнучин Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов встретился с министром финансов Соединённых Штатов Стивеном Мнучиным. Представители стран обсудили состояние связей Москвы и Вашингтона.

Кроме того, политики поговорили о перспективах двухсторонних связей, сообщается в Facebook правительства РФ.

Также обсуждался ход выполнения договорённостей президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам саммитов в Хельсинки в 2018 году и в Осаке в 2019 году.

Ранее NEWS.ru писал, что государственный секретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео позвонил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Политики обсудили обстановку в Сирии и вопросы межгосударственных отношений.

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