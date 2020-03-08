Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов встретился с министром финансов Соединённых Штатов Стивеном Мнучиным. Представители стран обсудили состояние связей Москвы и Вашингтона.
Кроме того, политики поговорили о перспективах двухсторонних связей,
Также обсуждался ход выполнения договорённостей президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам саммитов в Хельсинки в 2018 году и в Осаке в 2019 году.
Ранее NEWS.ru писал, что государственный секретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео
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