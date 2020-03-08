https://static.news.ru/photo/da1bb6b8-6224-11ea-8ee0-fa163e074e61_660.jpg Стивен Мнучин Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов встретился с министром финансов Соединённых Штатов Стивеном Мнучиным. Представители стран обсудили состояние связей Москвы и Вашингтона.

Кроме того, политики поговорили о перспективах двухсторонних связей, сообщается в Facebook правительства РФ.

Также обсуждался ход выполнения договорённостей президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам саммитов в Хельсинки в 2018 году и в Осаке в 2019 году.