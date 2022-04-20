Глава Минфина Индонезии назвала сложной встречу участников G20

Глава Минфина Индонезии Сри Мульяни Индравати на пресс-конференции по итогам встречи, состоявшейся в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и ВБ, назвала сложным заседание министров финансов и управляющих центробанками стран Группы двадцати. Участники заседания стран G20 призвали Россию как можно скорее завершить спецоперацию на Украине, пишет ТАСС.

Встреча проходила в сложных условиях, поскольку спецоперация России против Украины продолжается, и её последствия ощущаются странами за пределами Европы. Члены [G20] выразили глубокую обеспокоенность гуманитарным кризисом, экономическими и финансовыми последствиями конфликта и призвали к его скорейшему окончанию, — рассказала представитель Индонезии.

Министр финансов Индонезии добавила, что некоторые участники выразили обеспокоенность экономическими последствиями санкций. По их мнению, события на Украине и связанные с ними действия будут препятствовать восстановлению мировой экономики. Особое беспокойство у участников встречи вызвали продовольственная безопасность и цены на энергоносители.

Сри Мульяни Индравати отметила, что нынешняя геополитическая напряженность не разрушит сотрудничество в G20 и роль объединения.

Ранее сообщалось, что глава Министерства финансов Великобритании Риши Сунак намерен посетить лишь ряд «ключевых» встреч в рамках профильной министерской встречи Группы двадцати (G20), которая состоится в Вашингтоне на этой неделе, а часть мероприятий планирует бойкотировать из-за участия в них России.