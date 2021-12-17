Глава МИД Турции назвал тех, кто пытается подорвать её отношения с Россией

Против отношений Турции и России работают некие «центры силы», однако у Москвы и Анкары сильная общая воля к развитию двусторонних отношений, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в интервью РИА Новости в связи с годовщиной убийства посла РФ в Анкаре Андрея Карлова. Сейчас, отметил глава МИД, реализуются значимые для обеих стран проекты.

Террористическое нападение на посла Карлова выявило наличие многих центров силы, которые хотят подорвать турецко-российское сотрудничество. Поэтому мы считаем, что совместные усилия по улучшению наших отношений являются данью уважения памяти господина Карлова и его вклада в них, — подчеркнул Чавушоглу.

Он также отметил, что в течение пяти лет, которые прошли с момента убийства дипломата, отношения между Москвой и Анкарой динамично развивались и на двустороннем, и на региональном уровне. У стран, утверждает он, существует общая воля к развитию сотрудничества, что проявляется в сегментах торговли, энергетики, туризма и культуры. В частности, такие пострадавшие от пандемии COVID сферы бизнеса, как торговля и туризм, быстро восстанавливаются при взаимодействии двух стран, отметил Чавушоглу.

В том числе, утверждает министр, торговый оборот двух стран приблизится к сумме в $30 млрд, прогнозируется, что Турцию за год посетят 5 млн российских туристов. В период с января по октябрь их число уже составило 4,3 млн человек.

Энергетика — важная опора нашего сотрудничества. «Турецкий поток» начал действовать в прошлом году. Работы на АЭС «Аккую» ведутся по графику. Её первый блок будет введен в эксплуатацию в 2023 году, — добавил Чавушоглу.

Глава российской дипмиссии был застрелен 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» во время нападения сотрудника полиции Мевлюта Мерта Алтынташа, который был ликвидирован силами безопасности. Президент РФ Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России.

Турция обвинила в организации убийства посла 28 подозреваемым, в том числе живущего в США религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена, который обвинения отверг.

Ранее сообщалось, что Москва приветствует демонстрируемую Анкарой и Ереваном инициативу запустить двусторонний диалог для обсуждения проблематики нормализации отношений. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что шестисторонняя платформа «3+3» по Южному Кавказу также содействует сближению как Армении и Турции, так и других участников формата.