Лавров оценил важность диалога России и США

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете «Ослободженье» заявил, что диалог между Москвой и Вашингтоном мог бы установить стабильность в мире и решить региональные конфликты. Министр отметил, что на двух державах лежит особая ответственность за безопасность в мире.

На России и США — крупнейших ядерных державах — лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете. Полноценный диалог Москвы и Вашингтона объективно послужил бы обеспечению глобальной стабильности, урегулированию региональных конфликтов, — отметил глава МИД.

По словам Лаврова, президент РФ Владимир Путин уже говорил об этом. А в отношениях между США и Россией виден прогресс.

Так, в соответствии с женевскими договорённостями лидеров, запущен механизм консультаций по стратегической стабильности. Состоявшиеся две встречи российской и американской межведомственных делегаций прошли в деловой и профессиональной атмосфере, — пояснил Лавров.

Ранее американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что США имеют шанс добиться успеха в обсуждении гарантий безопасности, предложенных российской стороной. Салливан добавил, что не только он так считает и его мнение разделяет ряд высокопоставленных чиновников в правительстве США.