https://static.news.ru/photo/2ed64142-dfa7-11e9-8de3-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проведут двустороннюю встречу «на полях» Генассамблеи Всемирной организации. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

По его словам, диалог в Нью-Йорке намечен на вечер 25 сентября. В Москве в это время уже наступит 26 число и будет глубокая ночь, передаёт ТАСС .

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что среди тем, которые предполагается обсудить, может быть затронут «серьёзный и важный» вопрос с отказом США в выдаче виз участникам российской делегации, которая должна была принимать участие в Генассамблее ООН.

Ранее, как писал News.ru, Лавров в США коротко пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили проблему решения конфликта в Донбассе и подготовку ко встрече в «нормандском формате».