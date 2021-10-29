Глава МИД РФ заявил об угрозе терроризма и наркотрафике из Афганистана

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С 2022 года в России может начать действовать закон, обязывающий бизнес хранить всю информацию, передаваемую по внутренним технологическим сетям связи. Предполагается, что срок хранения составит три года. При необходимости данными нужно будет делиться с правоохранительными органами. Законопроект должен быть принят Госдумой в осеннюю сессию, сообщили «Известия».

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