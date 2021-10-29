Глава МИД РФ заявил об угрозе терроризма и наркотрафике из Афганистана
Ксения Голуб
Ксения Голуб
08:39, 01 ноября 2021
Сергей ЛавровФото: MFA Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для телеканала «Россия 24» рассказал о повышении уровня террористической угрозы в связи с ситуацией в Афганистане. Также он обратил внимание на рост наркотрафика из Центральной Азии и подчеркнул важность сохранения стабильности соседних государств региона.
Прежде всего, [существует] необходимость не допустить дестабилизации соседних стран и перелива террористической и наркоугрозы из Афганистана, необходимость подавлять эти угрозы и внутри самого Афганистана,— заявил Лавров.
Глава МИД РФ подчеркнул, что эти угрозы важно подавлять внутри страны, чтобы сохранять нормальное положение в соседних государствах.
Потому что с центральноазиатскими союзниками у нас нет никакой границы, практически со всеми безвизовый режим, — указал министр.
Ранее официальный представитель запрещённого в России движения «Талибан» Забиулла Муджахид высоко оценил прошедшую поездку в Москву и переговоры. Главной темой их стало сохранение стабильности в Афганистане.