Глава МИД РФ призвал восстановить памятник Коневу в Праге

https://static.news.ru/photo/6266ccc8-c5a5-11e9-8717-fa163e074e61_660.jpg Памятник маршалу Ивану Коневу Фото: ALDOR46/wikimedia.org

Демонтированный в Праге памятник маршалу Ивану Коневу должен быть восстановлен, заявил в разговоре с журналистами министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как отметил руководитель ведомства, до последнего времени российская сторона была уверена, что монумент находится в реестре Министерства обороны Чехии. И правительство европейской страны эту информацию подтверждало. А теперь, подчеркнул Лавров, России «стыдливо говорят», что памятник — «это собственность старосты». Глава МИД назвал возникшую ситуацию неприемлемой.

Я считаю, что нашим чешским коллегам на предстоящих консультациях придётся очень серьёзно объясняться и объяснить нам, как они собираются исправить эту ситуацию, — сказал министр.

Лавров добавил, что обязательство Чехии «никуда не делось» и памятник должен быть восстановлен, передаёт портал «Политика сегодня».

Как писал NEWS.ru ранее, президент Чехии Милош Земан назвал глупостью решение властей муниципалитета Прага-6 демонтировать памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Чешский лидер считает, что таким образом муниципальные политики решили привлечь внимание. Посол РФ в Чехии Александр Змеевский подтвердил, что большинство граждан республики не поддерживает действия муниципальных властей Праги.