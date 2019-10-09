Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Казахстан. В столице страны Нур-Султане дипломат встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым.
До этого министр провёл беседу с главой казахстанского МИДа Мухтаром Тлеуберди. Коллега Лаврова подчеркнул, что отношения с РФ остаются одним из приоритетов политики страны, передаёт «
Ранее News.ru писал, что Лавров посетил иракскую столицу Багдад. Министр провёл переговоры с руководством страны, чтобы обсудить всестороннее развитие российско-иракских отношений, в том числе взаимодействие в топливно-энергетической и гуманитарной сферах.
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