https://static.news.ru/photo/bc4a5684-ea84-11e9-9e3f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров и Касым-Жомарт Токаев Фото: МИД России/flickr.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Казахстан. В столице страны Нур-Султане дипломат встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

До этого министр провёл беседу с главой казахстанского МИДа Мухтаром Тлеуберди. Коллега Лаврова подчеркнул, что отношения с РФ остаются одним из приоритетов политики страны, передаёт « Политика сегодня ».

Ранее News.ru писал, что Лавров посетил иракскую столицу Багдад. Министр провёл переговоры с руководством страны, чтобы обсудить всестороннее развитие российско-иракских отношений, в том числе взаимодействие в топливно-энергетической и гуманитарной сферах.