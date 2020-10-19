Глава МИД РФ призвал прекратить нагнетание ситуации вокруг Карабаха

https://static.news.ru/photo/0dce7e52-11ff-11eb-b062-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что необходимо прекратить конфронтационную риторику вокруг Нагорного Карабаха и остановить боевые действия в регионе.

Министр отметил, что Москва вместе с азербайджанской и армянской сторонами ведёт активную работу над механизмом по контролю за прекращением огня в Карабахе. Он выразил надежду на то, что вскоре она будет закончена.

Он также назвал неприемлемым то, что бои в Карабахе продолжились после трёхсторонней встречи глав МИД в Москве, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о стремлении Армении расширить географию конфликта в Карабахе и привлечь в него «третьи силы». Он назвал намерение Еревана «очень неверным путём».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.