Глава МИД РФ ответил на заявление Санду о российских миротворцах

https://static.news.ru/photo/633e0cec-33e5-11eb-bf8f-fa163e074e61_660.jpg Майя Санду Фото: maia.sandu/facebook.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал слова избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья.

Он отметил, что Москва услышала заявление Санду о намерении наладить хорошие отношения с Россией. В связи с этим рассчитывает, что новое руководство республики будет учитывать прежние договорённости.

Я думаю, что добрые отношения с любой страной... предполагают учёт взаимных интересов, учет тех договорённостей, которые были достигнуты прежде, — цитирует министра РИА Новости.

Он также предупредил о последствиях вывода российских миротворцев из Приднестровья. По словам Лаврова, российские военные решают задачи поддержания стабильности в регионе, а также охраняют склады боеприпасов в Колбасне. Прекращение контроля за ними грозит серьёзными инцидентами.

Ранее NEWS.ru писал, что Санду призвала вывести из Приднестровья Оперативную группу российских войск (ОГРВ) и заменить её наблюдателями из ОБСЕ. По её словам, в отношении присутствия в регионе военных из РФ договорённостей со стороны Молдавии никогда не было. Санду также отметила, что угроза вооружённого столкновения исчезла, поэтому миротворческую миссию можно превратить в гражданскую.

Конфликт в Приднестровье разгорелся в 1990 году. ПМР выступала против выхода из состава СССР. В марте 1992 года противостояние вступило в горячую фазу. В июле в регион вошли российские войска, с тех пор ситуация находится в «замороженном» состоянии.

Санду напомнила, что Кишинёв признал самопровозглашённую Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) полноценной стороной в переговорах и назвала это решение ошибочным, поскольку властям не удалось продвинуться в вопросе реинтеграции территорий, несмотря на компромиссы.