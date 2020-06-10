Глава МИД РФ отправится с рабочим визитом в Белоруссию

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Разногласия в отношениях между Россией и Белоруссией не означают расхождение стран в разные стороны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

У нас есть непростые сюжеты, но это не показатель того, что мы расходимся в разные стороны. Разногласия есть у всех, даже среди близких родственников. Именно так мы относимся к нашим...