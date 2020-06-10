Политика

Глава МИД РФ отправится с рабочим визитом в Белоруссию

15:33, 10 июня 2020
Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров 19 июня отправится в Белоруссию с рабочим визитом. Об этом заявил заместитель руководителя ведомства Андрей Руденко.

Он рассказал о грядущем рабочем визите министра в ходе пресс-конференции, которая состоялась в онлайн-режиме.

Сергей Викторович Лавров прибудет в Минск с рабочим визитом 19 июня, — приводит слова Руденко РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, в отношениях между Россией и Белоруссией не означают расхождение стран в разные стороны. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ.

Дипломат выразил надежду, что страны сохранят стратегический и братский характер отношений.

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