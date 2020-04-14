Глава МИД опроверг сведения о введении выездных виз для россиян

https://static.news.ru/photo/77809ff6-7e39-11ea-96c5-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вводить выездные визы для граждан страны никто не планирует.

Глава ведомства подчеркнул, что не может представить себе ситуацию, при которой подобная инициатива будет обсуждаться в фактическом плане.

Так что я бы не опасался в отношении тех, кто захочет воспользоваться своим конституционным правом, когда такие физические возможности, включая авиационное сообщение, другие методы передвижения будут восстановлены, — приводит слова Лаврова РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, кабинет министров одобрилправила возврата денежных средств клиентам туристических компаний в условиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Выплаты предусмотрены из фонда персональной ответственности туроператора.

Как следует из постановления, деньги могут быть возвращены по решению кабмина, если иностранное государство ограничило въезд иностранцев в страну. Ещё одна причина — возникновение угрозы безопасности для жизни и здоровья путешественников.