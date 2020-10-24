Глава МИД Израиля провёл встречу с Лавровым

https://static.news.ru/photo/155da8d8-17ad-11eb-b75c-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/gabi_ashkenazi

Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию в Сирии, Иране, деятельность ливанского шиитского движения «Хезболлах», а также ситуацию с коронавирусом. Встреча прошла в Афинах.

Рад встрече с министром иностранных дел России Лавровым в Афинах. Я подчеркнул необходимость помешать Ирану закрепиться в Сирии и остановить передачу вооружений «Хезболлах», — написал Ашкенази в Twitter.

Он подчеркнул, что обсудил с Лавровым сотрудничество по борьбе с коронавирусом, а также соглашение об усыновлении. Также израильский министр проинформировал российского коллегу о реализации соглашений по нормализации отношений с Суданом, Бахрейном и Объединёнными Арабскими Эмиратами.

Ашкенази занял пост главы внешнеполитического ведомства 17 мая 2020 года. Переговоры в Афинах стали для него первой встречей с Лавровым.

Как ранее писал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что преодоление последствий коронавирусной инфекции будет возможно только на основе тесного сотрудничества стран. Он подчеркнул, что ситуация требует скоординированных шагов.