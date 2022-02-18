Глава МИД Испании: ЕС и НАТО не готовятся к войне с Россией

Евросоюз и НАТО не ведут подготовку к войне с Россией, все разногласия можно решить путём диалога, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью радиостанции Onda Cero. При этом он отметил, что деэскалацию должна начать Россия. Ранее ряд западных изданий, включая Mirror и Sun писали, что Россия готовит «вторжение» на Украину 16 февраля. Когда эта информация не подтвердилась, некоторые СМИ стали говорить о «вторжении после 20 февраля».

Нет разногласий с Россией, которые мы не могли бы решить путём диалога <...> Ни у НАТО, ни у ЕС нет никаких скрытых повесток, скрытых интересов или чего-либо, что не поддаётся объяснению. Войны можно избежать, и она не нужна <...> ни НАТО, ни ЕС не готовятся ни к какой войне, — сказал Альбарес.

По мнению министра, деэскалация должна начаться со стороны России.

Ранее глава департамента муниципальной безопасности горадминистрации Киева Роман Ткачук заявил, что в случае, если боевые действия дойдут до Киева, все жители украинской столицы будут эвакуированы. Он добавил, что в Киеве разрешено будет остаться тем горожанам, кто не захочет уезжать.

Перед этим президент США Джо Байден называл датой вторжения России на Украину 16 февраля. Его прогноз не подтвердился, после чего американский лидер заявил о наличии оснований ожидать нападения в ближайшие несколько дней. По версии газеты Politico, роcсийское «вторжение» на территорию Украины может начаться поcле 20 февраля.

Минобороны Великобритании, в свою очередь, опубликовало карту «направлений вторжения» России на Украину, обозначив стрелками две фазы наземного наступления. Схема получила название «Возможная ось вторжения президента Путина». В ведомстве отметили, что она опубликована «исключительно в иллюстративных целях».