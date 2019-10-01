https://static.news.ru/photo/8238095c-e41f-11e9-8189-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Министерства иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар прокомментировал ситуацию с недавней закупкой государством зенитно-ракетных комплексов у России.

Глава ведомства подчеркнул, что вопросы поставок и приобретений военной техники — это суверенное право страны. По его словам, ни одно другое государство не имеет права вмешиваться в эти вопросы.

Мы бы не хотели, чтобы какое бы то ни было государство диктовало нам, что покупать или не покупать у России, равно как чтобы нам диктовали, что приобретать или не приобретать у США, — приводит слова Джайшанкара телеканал NDTV.

Министр добавил, что признание свободы выбора в вопросах приобретения или продажи вооружения будет верным решением для всех.

Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Саудовская Аравия пока не ответила на предложение президента России Владимира Путина о покупке ЗРС С-300 или С-400.