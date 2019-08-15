Министр иностранных дел Германии Хайко Маас через несколько дней прибудет в Россию с рабочим визитом.
Через несколько дней у нас будет министр иностранных дел ФРГ, — сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов».
Ранее News.ru писал, что глава МИД Германии настаивает на контактах с Россией. По его словам, длительный мир в Европе может быть достигнут только при сотрудничестве с Российской Федерацией. Хайко Маас подчеркнул, что, несмотря на разные мнения сторон по многим вопросам, контакты с Москвой необходимы.