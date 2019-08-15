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Мосгорсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу защиты и оставил в СИЗО Кирилла Жукова. Он обвиняется в участии в массовых беспорядках. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Постановление о заключении под стражу, вынесенное районным судом в отношении Кирилла Жукова, оставлено без изменения, — сказал пресс-секретарь суда. 2 августа Пресненский суд арестовал Жукова за участие в акции 27...