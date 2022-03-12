Глава МИД Франции сообщил, когда вступит в силу новый пакет санкций ЕС

Новые санкционные ограничения Евросоюза против России вступят в силу 13 марта, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, пишет ТАСС. Министр подчеркнул, что сейчас идёт процедура согласования пакета санкций со стороны послов в ЕС.

В настоящий момент готовится новый пакет санкций, который должен быть введён с сегодняшнего дня, — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что в новый пакет ограничений войдёт блокировка экспорта в Россию предметов роскоши.

Ранее сообщалось, что Евросоюз примет четвёртый пакет ограничительных мер против РФ. Санкции направлены на то, чтобы у Москвы было меньше ресурсов на проведение спецоперации по демилитаризации Украины, говорится в письменном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В частности, ЕС намерен запретить импорт предметов роскоши и ключевых товаров чёрной металлургии из РФ, а также рассмотреть запрет инвестиций в энергосектор страны. В заявлении отмечается, что экспорт всех европейских товаров класса люкс из стран ЕС в РФ станет серьёзным ударом по российской элите.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что страны Евросоюза готовы принять решение о дополнительных санкциях против России. Он добавил, что Берлин и Париж продолжат давить на Москву, чтобы добиться урегулирования ситуации на Украине.

Великобритания ранее ввела санкции против 386 депутатов Госдумы, которые ранее проголосовали за независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).