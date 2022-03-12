Глава МИД Франции сообщил, когда вступит в силу новый пакет санкций ЕС
Глава МИД Франции: новый пакет санкций ЕС против России вступит в силу 13 марта
Захар Чайченко
Захар Чайченко
14:56, 13 марта 2022
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле ДрианФото: Thomas Imo via www.imago-images/Global Look Press
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Новые санкционные ограничения Евросоюза против России вступят в силу 13 марта, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, пишет ТАСС. Министр подчеркнул, что сейчас идёт процедура согласования пакета санкций со стороны послов в ЕС.
В настоящий момент готовится новый пакет санкций, который должен быть введён с сегодняшнего дня, — сказал он.
Дипломат подчеркнул, что в новый пакет ограничений войдёт блокировка экспорта в Россию предметов роскоши.
Ранее сообщалось, что Евросоюз примет четвёртый пакет ограничительных мер против РФ. Санкции направлены на то, чтобы у Москвы было меньше ресурсов на проведение спецоперации по демилитаризации Украины, говорится в письменном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
В частности, ЕС намерен запретить импорт предметов роскоши и ключевых товаров чёрной металлургии из РФ, а также рассмотреть запрет инвестиций в энергосектор страны. В заявлении отмечается, что экспорт всех европейских товаров класса люкс из стран ЕС в РФ станет серьёзным ударом по российской элите.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что страны Евросоюза готовы принять решение о дополнительных санкциях против России. Он добавил, что Берлин и Париж продолжат давить на Москву, чтобы добиться урегулирования ситуации на Украине.
Великобритания ранее ввела санкции против 386 депутатов Госдумы, которые ранее проголосовали за независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).