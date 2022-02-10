Глава МИД Британии назвала Ростов и Воронеж не российскими территориями

Министр иностранных дел Лиз Трасс допустила курьёзную географическую ошибку в ходе закрытой части переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два диписточника. По их словам, это произошло, когда британский министр заявила Лаврову о необходимости отвести российские войска от украинской границы.

На это он ответил, что военные находятся на территории своей страны, поэтому нарушений нет. Обмен такими репликами повторился дважды. После чего Лавров задал вопрос, признаёт ли Трасс суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.

Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами, — ответила Трасс после небольшой паузы.

В сложившуюся ситуацию вмешалась посол Великобритании в РФ Дебора Боннерт и объяснила британскому министру, что данные регионы действительно входят в состав России.

Ранее Лавров рассказал, что на встрече с Трасс затрагивались вопросы подходов Москвы к дальнейшей работе, прежде всего с Соединёнными Штатами, по вопросам гарантий безопасности. Министр в целом охарактеризовал переговоры как «разговор немого с глухим». Он отметил, что объяснения российской стороны относительно её позиции в данном вопросе не удовлетворили Великобританию.