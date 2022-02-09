Глава МИД Британии Лиз Трасс прогулялась по вечерней Москве в меховой шубе

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс прошлась по вечерним московским улицам в меховой шубе и шапке. Дипломата сопровождали сотрудники британского консульства и охрана, сообщает РЕН ТВ.

На кадрах видно, что глава британского внешнеполитического ведомства осталась довольна прогулкой. Перед этим Лиз Трасс посетила британское посольство в Москве, а после прогулки вновь прибыла в британскую резиденцию на Софийской набережной.

Глава британского внешнеполитического ведомства прилетела в Москву 9 февраля с двухдневным визитом. Она намерена встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ситуацию по Украине. Также Лиз Трасс намерена обсудить отношения Лондона и Москвы, международную повестку. Накануне дипломат предупредила о возможных санкциях против России.

Ранее Министерство иностранных дел РФ заявило, что Москва выступает за равноправный диалог с Лондоном, однако Британии необходимо изменить тональность риторики в отношении России. Такое заявление сделано в преддверии переговоров главы ведомства Сергея Лаврова с британской коллегой Лиз Трасс.