Глава МИД Австрии заявил, что Евросоюз хочет диалога с Россией

https://static.news.ru/photo/4f1657ea-baf6-11eb-80eb-96000091f725_660.jpg Александер Шалленберг Фото: Ondrej Deml/CTK/GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что в Евросоюзе хотят диалога с Россией, но Кремль в данный момент не проявляет заинтересованность. По мнению политика, отношения между РФ и ЕС «напряжены и отягощены», передаёт радиостанция O1.

Чиновник также отметил сферы сотрудничества между Москвой и Брюсселем — это климат и энергетика. Глава ведомства подчеркнул , что в этом направлении стороны «хотят и должны работать вместе».

Я очень надеюсь, что тональность вскоре изменится [в переговорах ЕС и РФ], — резюмировал Шалленберг.

Накануне он заявил, что конфликт на Ближнем Востоке нельзя разрешить с пеной у рта, а турецкому правительству необходимо внести свой вклад в деэскалацию ситуации. Таким образом глава внешнеполитического ведомства ответил на высказывания президента Турции Реджепа Эрдогана, который прокомментировал решение властей Австрии поднять флаг Израиля над некоторыми федеральными зданиями в Вене и «проклял» правительство европейской страны.

Ранее сообщалось, что Служба внешней разведки России обладает информацией о том, что европейский регулятор намеренно затягивает регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом рассказал директор ведомства Сергей Нарышкин в эфире Первого канала.