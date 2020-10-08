Глава МИД Армении намерен 9 октября прилететь в Москву

https://static.news.ru/photo/dc48fcac-09f9-11eb-97b3-fa163e074e61_660.jpg Зограб Мнацаканян Фото: mid.ru

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян планирует 9 октября посетить консультации по ситуации в Нагорном Карабахе, которые пройдут в Москве.

По словам посла Армении в российской столице, в настоящее время детали поездки только выясняются.

Могу подтвердить, что, да, прилетает во второй половине дня, — сообщил он в комментарии для ТАСС.

По данным пресс-службы Кремля, президент РФ Владимир Путин пригласил глав МИД Армении и Азербайджана в Москву для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Ранее NEWS.ru писал, что США планируют принять участие во встречах по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха в формате Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Переговоры по Нагорному Карабаху состоятся 8 октября в Женеве и 12 октября в Москве.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.