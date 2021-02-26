Глава Крыма рассказал, что жена Зеленского приберегла квартиру в Ялте

https://static.news.ru/photo/5516355c-7870-11eb-a323-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский с женой Еленой Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что квартира жены Зеленского в Ялте до сих пор сохраняется за ней. Собственник исправно платит «оккупантам» «коммуналку», а значит, до сих пор является владельцем имущества.

Никакой задолженности по коммуналке за квартирой жены президента Украины не числится. Но если собственник и её муж вдруг захотят получить российское гражданство, наличие недвижимости в Крыму приоритетного права на это не даёт, уточнил Аксёнов в эфире телеканала «Россия 24».

Могу сказать, что жена г-на Зеленского до сих пор является владельцем имущества на территории Республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет, значит, оккупантам в кавычках он всё платит активно, спокойно. Ничего не смущает, ну держит недвижимость на тот случай, если придётся просить политического убежища у нас, — пояснил глава республики.

Что же касается российского гражданства, если нынешнему президенту с супругой оно понадобится, то Зеленскому в этом случае придётся обратиться к российскому коллеге Владимиру Путину. В обращении политику отказать не смогут.

О том, что у жены Зеленского есть недвижимость в Крыму, было известно ещё в 2019 году, когда нынешний глава Украины избирался на свой пост. Пресс-служба штаба Зеленского уточняла, что Елена купила квартиру в Ялте в 2013 году, когда Крым ещё входил в состав Украины. На тот момент за жильё в посёлке Ливадия были уплачены все налоги и сборы. Отмечалось, что воспользоваться этой недвижимостью президент с женой намерены только после «обязательного возвращения» Крыма в состав Украины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о подготовке встречи с зарубежными партнёрами в формате так называемой Крымской платформы. Украинский лидер заявил, что эта мера направлена на «деоккупацию» Крыма.