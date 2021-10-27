Глава Крыма пожелал Украине очиститься от «нацистской нечисти»

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале поздравил Украину с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков и пожелал ей скорейшего очищения от «нацистской нечисти». Он также раскритиковал современную киевскую пропаганду за попытку придать освобождению республики этнический оттенок.

Гитлеровские войска были изгнаны с Украины 28 октября 1944 года. В их разгроме участвовали все четыре украинских фронта, в составе которые воевали представители всех союзных республик, десятков национальностей, отметил Аксёнов. По его словам, эта дата напоминает нам об общей истории и вкладе предков в Победу.

Поздравляю наших братьев с Днем освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков, желаю скорейшего очищения украинской земли от нацистской нечисти! — написал глава Крыма.

Ранее Аксёнов назвал «глупым и безнадёжным фарсом» стратегию Украины по «деоккупации Крыма». Он заявил, что планы Киева далеки от реальности и нацелены лишь на отвлечение внимания украинцев от насущных проблем.

Аксёнов также ответил на слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев вслед за скифским золотом вернёт себе и Крым. Он подчеркнул, что полуостров навсегда останется российским, а Зеленский может рассчитывать только на «дырку от бублика».