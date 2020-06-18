Глава Крыма назвал продление ЕС санкций данью «традиции»

https://static.news.ru/photo/ea7b52b2-b17e-11ea-8bea-fa163e074e61_660.jpg Сергей Аксенов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очередное продление ЕС санкций в отношении Крыма — это всего лишь дань «традиции», поскольку больше Европа ничего сделать не может. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Санкции по отношению к Крыму, несмотря на старательные попытки их авторов и идейных вдохновителей, не стали орудием манипуляции, не загнали нас в угол, а с точностью до наоборот сделали нас сильными и самодостаточными. Очередное их продление — лишь дань «традиции», ведь по факту ничего другого они сделать не могут, — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Аксёнов добавил, что нагнетание антироссийской истерии вокруг крымского вопроса — привычная для Запада форма сокрытия собственных проблем, смещения фокуса общественного внимания «с важного на абстрактное».

Если коротко, то моё восприятие западных санкций лучше всего демонстрирует пословица «собака лает, караван идёт», — добавил глава республики.

Ранее NEWS.ru писал, что Евросоюз в очередной раз продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя. Ограничения будут действовать до 23 июня 20201 года. Они предусматривают запрет на импорт в ЕС всех товаров местного производства, на европейские инвестиции в экономику республики и города федерального значения, на заход в крымские порты судов под флагами стран ЕС. Самолётам Евросоюза разрешено садиться в крымских аэропортах только в экстренных случаях.