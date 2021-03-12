Глава Крыма назвал «очковтирательством» планы Киева «вернуть» полуостров

https://static.news.ru/photo/f85f7a5c-832e-11eb-a57c-96000091f725_660.jpg Сергей Аксёнов Фото: Сергей Аксёнов/vk.com

Руководитель Крыма Сергей Аксёнов после слов главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, назвавшего «трёх китов» стратегии «возврата» Киеву полуострова, попросил уточнить, о китах или о котах говорил дипломат. Российский чиновник отметил, что так называемые три кита — бумажные, а Киев каждый год анонсирует очередные «исторические» планы по «возвращению Крыма», но в реальности всё происходит с точностью до наоборот.

Полуостров за семь лет полностью интегрировался в Россию во всех смыслах и избавился от остатков инфраструктурной зависимости от Украины. Это показатель беспомощности украинской власти. Когда для реальных действий нет ни сил, ни возможностей, ни морального права, ни юридических оснований, остаётся заниматься прожектерством и очковтирательством, — написал Аксёнов на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он добавил, что нужно понимать — под вывеской разных «стратегий» и «платформ» возможны настоящие провокации, так как киевские политики обязаны подкрепить свою пропаганду и отчитаться перед «кураторами» на Западе.

Помимо плана по возвращению Крыма в состав Украины, Киев также готовится поднять этот вопрос на саммите «Крымской платформы». Мероприятие запланировано на 23 августа, приглашение присоединиться к нему получили, в частности, США, Великобритания, Германия, Франция, Канада и Турция. Источник подчёркивает, что РФ будет расценивать участие каких-либо стран в саммите как посягательство на территориальную целостность России.

О том, что власти Украины приняли стратегию по возвращению Крыма, рассказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По его словам, план действий состоит из трёх пунктов. Первый — утверждённая стратегия Совета нацбезопасности и обороны Украины. Второй — консолидация партнёров в рамках «Крымской платформы». Третий пункт — восстановление международного права Украины над Крымом.

Крым вошёл в состав России после проведённого в марте 2014 года референдума. На нём 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Это произошло после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, когда действующий глава государства Виктор Янукович вынужден был бежать из страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что план Киева вернуть Крым путём привлечения международных организаций и других стран бессмыслен, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Ранее парламент Украины призвал мировое сообщество усилить санкционное давление на Россию и противодействовать «милитаризации» полуострова.