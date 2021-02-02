Глава Крыма назвал Навального жуликом и провокатором

https://static.news.ru/photo/eb0aa04c-abf4-11e9-afa3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Жуликом и провокатором, действующим по указке извне, назвал осуждённого оппозиционера Алексея Навального глава Крыма Сергей Аксёнов. По мнению госчиновника, новый приговор политику - справедливый и обоснованный.

По мнению Акс тот факт, что на суд Навального приехало большое количество западных дипломатов, ясно показывает, в чьих интересах он действовал.

Это справедливое и обоснованное решение: закон один для всех. Тот факт, что в суд приехало такое количество западных дипломатов, ясно показывает, в чьих интересах действовал осужденный жулик. Они даже не пытаются скрывать, кто именно оказывает поддержку этому персонажу и откуда исходят попытки раскачать ситуацию в России, - написал Аксёнов на своей странице в социальной сети Facebook.

Глава Крыма считает, что Россия самостоятельно способна разобраться с любыми проблемами и ей не нужны провокаторы, действующие по указке извне.

Мы доверяем нашему президенту, отлично знаем, сколько он сделал для страны, для Крыма и поддерживаем курс нашего национального лидера, - заявил Аксёнов.

Во вторник, 2 февраля, Симоновский суд Москвы постановил изменить оппозиционному политику Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии.

Осуждённого оппозиционера призвали освободить США, Франция, Германия, Британия, Бельгия, Канада, Швейцария и ряд других стран.

В этой связи официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эти выступления являются отрывом от реальности и ангажированностью. Об этом писал NEWS.ru.