Глава Коми Сергей Гапликов ушёл в отставку

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Президент России Владимир Путин призвал россиян внимательно относиться к требованиям властей в связи с пандемией коронавируса. По его словам, пик заболеваемости ещё не прошёл.

Мы и впредь будем действовать также согласованно и надежно, и, самое главное, на опережение, — отметил глава государства во время своего обращения. Российский лидер также напомнил о том, что граждане...