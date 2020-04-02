Политика

Глава Коми Сергей Гапликов ушёл в отставку

17:14, 02 апреля 2020 22
Сергей Гапликов Сергей Гапликов Фото: Сергей Гапликов/vk.com

Глава республики Коми Сергей Гапликов заявил о своём решении сложить полномочия.

Я принял решение сложить с себя полномочия главы республики Коми, — сказал он в видеообращении на официальной странице региона «ВКонтакте».

По его словам, данное решение для него является «единственно верным».

Он занимал свой пост с сентября 2016 года.

В феврале NEWS.ru писал о губернаторах, которым грозят отставки. Гапликов также был в этом списке. Он получил минусы за коррупционные скандалы и внутрирегиональные конфликты.

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