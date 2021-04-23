Глава китайского МИД указал на ошибки США в понимании мирового порядка

https://static.news.ru/photo/ec96be12-a4b5-11eb-9254-96000091f725_660.jpg Ван И Фото: Handout/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД КНР Ван И заявил, что мир не согласится жить по правилам, установленным лишь некоторыми странами Запада. По его словам, нормы, придуманные только 12% людей планеты, не могут стать универсальными для всех, сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил , что в США неоднократно заявлялось о желании укрепить «международный порядок, основанный на правилах».

Но вопрос в том, какие это правила, кем они установлены? — подчеркнул Ван И.

Он напомнил, что Белый дом при Дональде Трампе всячески нарушал договоры, выходил из состава различных групп, отказывался от международных обязательств и стал «крупнейшим нарушителем нынешнего международного порядка». Из-за этого мир столкнулся с угрозой раскола.

Мы приветствуем, что администрация президента Джо Байдена вернулась к мультилатерализму, — уточнил дипломат.

Он подчеркнул, что философия КНР весьма проста и заключается в приверженности системе международных отношений с центральной ролью ООН и миропорядку, основанному на международном праве.

Ранее стало известно, что китайский лидер Си Цзиньпин оказался шокирован приглашением президента США Джо Байдена на очную встречу своего коллеги Владимира Путина. Китайский политик знает нынешнего американского лидера более десяти лет, но ему не поступало таких предложений о личной встрече. Руководитель КНР был поражён, что Баден обозначил чёткие временные рамки для проведения переговоров.