Глава исполкома СНГ Лебедев: протесты в Казахстане поддерживались извне

Глава исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил, что беспорядки в Казахстане, которые начались в первые дни нового года, поддерживались из-за рубежа. По его словам, очевиден тот факт, что бандиты заранее готовились к протестам, намереваясь дестабилизировать ситуацию в республике. Заявление опубликовано на сайте комитета.

Сегодня уже очевидно, что деструктивные элементы, бандиты заранее готовились к массовым выступлениям с целью дестабилизации обстановки в стране, получали поддержку из-за рубежа, — говорится в сообщении.

Лебедев также отметил, что он вместе с коллегами «всецело поддерживают меры, предпринимаемые руководством Казахстана и государств — участников ОДКБ». При этом он также назвал митингующих «отщепенцами» и отметил, что такие акции активно поддерживаются западными странами.

Эти призывы широко транслируются западными информационными агентствами. Более того, многие политики на Западе, якобы яро радеющие за демократию, встречаются с этими преступниками, опекают и поддерживают их, — добавил глава комитета.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата, бывшая столица Казахстана и крупнейший город страны с населением порядка 2 млн человек.

Глава республики Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днём общенационального траура.