https://static.news.ru/photo/6bd77af0-e26f-11e9-a070-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США начали кибервойну, способную привести к гибели миллионов человек.

Такое мнение он высказал в ответ на просьбу журналиста прокомментировать заявление разведки США о вхождении Ирана в перечень стран, намеревающихся вмешаться в американские президентские выборы 2020 года.

Мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран, но идет кибервойна, США начали эту кибервойну, опасно и безответственно атакуя наши ядерные объекты, что могло привести к гибели миллионов человек, — сказал Зариф в эфире канала NBC .

Министр заострил внимание на вирусе Stuxnet, разработанном, предположительно, США «в соавторстве» с Израилем, чтобы навредить ядерной программе Ирана.

Как писал News.ru ранее, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что ему не удалось навестить в больнице Нью-Йорка больного раком постпреда Исламской Республики при ООН Маджида Тахт-Раванчи. Глава иранской дипломатии побеседовал с ним по видеосвязи. Несмотря на близость стационара от штаб-квартиры ООН, по всей видимости, расстояние между ними выходит за рамки дозволенных Зарифу перемещений по США.