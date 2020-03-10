https://static.news.ru/photo/13a5da60-62d6-11ea-865f-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: duma.gov.ru

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал изменения в Конституции, позволяющие президенту Владимиру Путину избраться ещё на 12 лет. Он заявил, что такая поправка обеспечит больше стабильности в стране.

Об этом сообщает РИА Новости.

Конечно, возможность, которая предоставлена <...> президенту Российской Федерации после 2024 года, по окончании срока полномочий, избираться, надеюсь, что принесет однозначно больше стабильности, — сказал он.

Как писал NEWS.ru, предложение об "обннулении" числа президентских сроков для действующего президента Владимира Путина высказала депутат Госдумы Валентина Терешкова. Изменение в Конституции предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящий момент идёт его четвёртый по счёту срок). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствует переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства Владимир Путин во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связан с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в ГД депутаты поддержали включение иннициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении.