https://static.news.ru/photo/33219c7a-bdfa-11e9-a97e-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин считает, что США стоят за указом президента Украины Владимира Зеленского об упрощении предоставления гражданства людям, преследуемым в России по политическим мотивам.

По его словам, Государственный департамент принял решение о направлении «преступников» и «воров» из РФ не в Соединённых Штатах или Британии, а на Украине.

Тех, кто нарушил закон Российской Федерации, своровал и хочет уйти от наказания и получить политическое прикрытие, будут <...> отправлять на Украину, где их ждет незавидная участь — отказавшись от родного языка и веры, сеять раздор и создавать напряжение между нашими странами, — передаёт его слова сайт парламента.

Ранее News.ru писал, что Зеленский поручилправительству подготовить законопроект об упрощённом порядке предоставления украинского гражданства россиянам. Такую меру предполагается использовать в отношении тех, кто на родине подвергся «преследованиям по политическим убеждениям».