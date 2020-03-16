https://static.news.ru/photo/a86badf6-6785-11ea-91bb-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Шугаев Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Россия сократит переговоры по военно-техническому сотрудничеству из-за распространения коронавируса. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

Мы сталкиваемся с новыми вызовами. Особенно нас, конечно, волнует, фактор коронавируса, он не может не повлиять на нашу деятельность по одной простой причине, что военно-техническое сотрудничество — это, прежде всего, международная деятельность, — цитирует Шугаева РИА Новости.

На данный момент в мире зафиксировано более 173 тысяч заражённых. От заболевания скончались 6,6 тысяч человек. Более 77 тысяч выздоровели. Всемирная организация здравоохранения официально признала вспышку коронавируса пандемией.

NEWS.ru ранее писал, что для тестирования вакцины от заболевания компании из США предложили приобрести мышей за несколько тысяч долларов. Их стоимость варьируется от $3599 до $9600.