«Стаи собак — это особый организм, они человека рассматривают как дичь»

Депутаты Госдумы предложили ввести штрафы для чиновников в случае нападений бездомных собак на людей. Такое же наказание хотят применять для владельцев животных. Если в результате погибнет человек, ответственность планируется ужесточить до уголовной. Первый замглавы комитета ГД по экологии Владимир Бурматов говорил, что ситуация с бродячими собаками обострилась из-за неисполнения действующего закона представителями власти. NEWS.ru спросил у зоозащитницы, президента фонда «Забытые животные» Анастасии Комагиной, как нужно действовать, чтобы избавить Россию от бездомных животных.

— В Госдуме предлагают ужесточить штрафы для чиновников, не решивших проблему с бродячими животными. Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов говорит, что это поможет решению проблемы с бездомными животными. Это так?

— Господин Бурматов, автор закона, пытается разными способами отвести от себя обвинения. Он обвиняет чиновников, что они не строят приюты, говорит, что чиновники плохие, не строят приюты, не запихивают туда собак. Чиновники делают так, как положено по закону. По закону основной метод регулирования численности — отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск (ОСВВ).

По закону возвращаться должны неагрессивные собаки. Отдельная собака вполне может быть адекватной, неагрессивной и социальной. Но когда они сбиваются в стаи, а это неизбежно при ОСВВ, они ведут себя иначе. Стаи — это особый организм, они рассматривают кошку, дикого зверя и даже человека как дичь.

Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press

Попытка перевести стрелки на чиновников и их обвинить приведёт к тому, что либо не будет чиновников, желающих этим заниматься, либо будет целевое уничтожение животных, потому что ни один чиновник не хочет «присесть на десяточку».

Сейчас, если происходит смертельное нападение животных на человека, смотрят сразу, заключён ли договор администрации с подрядчиком. Если договор не заключён, ответственность несёт администрация. Если договор есть, то ответственность несёт подрядчик. Поэтому сейчас подрядчиков можно искать с фонарями — дураков таких очень мало осталось. Никто не хочет нести ответственность за собаку в стае.

Получается, что либо число подрядчиков будет уменьшаться, либо животных будут уничтожать. Проблему как таковую уголовная ответственность не решит, это попытка опять завуалировать изначально сырой и неработающий закон какими-то популистскими поправками. Закон требует полного изменения.

— Бурматов говорит, что проблема не в самом законе, а в коррупции чиновников, его исполняющих.

— Господин Бурматов просто отводит от себя обвинения, мол, чиновники виноваты, коррупционеры виноваты — все виноваты, только депутаты не виноваты. ОСВВ — это рассадник коррупции. [После того] как собака выпущена, её не отследить. Есть множество случаев, когда собаки якобы стерилизуются, а на самом деле — нет. В Московской области выделяется 24–28 тысяч на отлов одной собаки — намного дешевле собаку утилизировать или просто бирку в ухо повесить, чем выполнять все требования. В каких-то регионах вообще врачи не умеют стерилизовать собак.

Московская область вообще любит выпускать в Москву, потому что Москва забирает и содержит в приютах. Коррупция на коррупции.

Евгения Смолянская/NEWS.ru

В первую очередь ОСВВ — абсолютно непрозрачный метод. Оценить ничего невозможно. То, что якобы видео снимают при отлове — чушь. Мы сами делали запросы: видео в две секунды, «мы ловим, нам некогда».

— Прокуратура предлагает разработать критерии немотивированной агрессии собак, чтобы находить тех, которых нельзя выпускать на улицу. Это поможет?

— Все эти инициативы пытаются оставить в неприкосновенности закон, но сама система гнилая. Идея не будет работать, потому что, во-первых, собака в отдельности — это не то же существо, что в стае, а во-вторых, любой кинолог скажет вам, что для собаки всякая агрессия мотивирована. По исследованиям, кобели действительно становятся миролюбивыми после кастрации, а у сук, наоборот, повышается уровень половых гормонов, и они часто становятся более агрессивными. Одно дело, когда сука стерилизована и на поводке у хозяина, а другое — когда они в стае носятся.

Это (разработка критериев. — NEWS.ru) из разряда пытаться определить потенциальных преступников — это нереально. С кинологической точки зрения постановка вопроса крайне неправильная, потому что невозможно предсказать агрессивность.

Все попытки оставить действующий закон не приведут к ожидаемому эффекту. Безопасность людей гарантирует только полное отсутствие бездомных собак на улицах. Если какая-то собака вдруг появляется, в западных странах она тут же изымается в приют, а дальше её уже осматривают. На Западе в результате многолетней работы по изъятию животных с улицы, если собака вдруг находится, она практически моментально находит хозяина.

Serhiy Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

— Как всё должно работать, чтобы проблема действительно решилась? Когда отловщик находит собаку, что должно произойти дальше?

— Мы выступает за комплексный подход, основа которого — безвозвратный отлов в приюты. Никакие собаки на улице не остаются, даже добрые (в этом случае опасности подвергается в первую очередь сама собака). Любая собака изымается, содержится в приюте определённый промежуток времени — скажем, месяц. За это время проходит карантин, ветеринары смотрят, не больна ли она бешенством, насколько она адекватная и социальная. В этот момент проверяются чипы. В дальнейшем определяется: либо ей подыскивается хозяин, но уже через зоозащитные организации, либо, если хозяин не находится, её гуманно усыпляют.

Сейчас собакам в любом случае жизни на улице нет.

В комплексный подход включается помощь в льготной стерилизации и вообще просвещение населения по поводу того, что животные, не участвующее в разведении (а это любое животное без родословной, даже если оно похоже на овчарку), подлежат стерилизации и кастрации. Желающим, если это многодетные семьи, пенсионеры и другие незащищённые слои населения, оказывается помощь — они оплачивают какую-то символическую сумму, а остальное доплачивает государство

Это всё сможет работать, потому что человек будет понимать, что он не может выпустить свою собаку на самовыгул, чтобы побегать со стайкой бездомных животных. Необходим комплексный подход и экспертная группа, которая будет разбираться в психологии собак.

До остального, вроде курсов для владельцев серьёзных пород, я надеюсь, мы когда-нибудь дорастём. Но сейчас нужно заткнуть «дыру в лодке», которую проделали методом ОСВВ, а уже потом вычерпывать воду.

— Получается, приюты должны будут усыплять животных?

— Есть приюты ограниченного приёма — они, как правило, частные. В них не усыпляют, когда они пристраивают кого-то, на место этого животного они берут другое и пристраивают его.

Евгения Смолянская/NEWS.ru

Есть муниципальные приюты, они неограниченного приёма, то есть в них животные содержатся, пока есть места. Если там уже есть максимальное количество животных, а отловили ещё пять, значит пять уже сидящих, агрессивных, отсидевших свой срок, подлежат усыплению. При этом на улице никто не остаётся. Даже в самых богатых и развитых странах налогоплательщики не обязаны содержать бесконечное количество животных, ещё и агрессивных.

— Мы говорим о собаках, но закон касается в том числе и бездомных кошек. Как поступить с ними?

— Кошки — малоконфликтные животные. В идеале, конечно, ОСВВ для благополучия кошек тоже не очень. ОСВВ ни для кого не хорошо. Но в некоторых странах, как Италия и Турция, этот метод применяют в отношении кошек, потому что их полностью не изъять.

Если говорить о благополучии животных, то ОСВВ не отвечает требованиям пяти свобод: свободы от голода и жажды, от дискомфорта, от боли, от страха и стресса, а также свободы естественного поведения. Но на данном этапе можно это применять для кошек: они хотя бы в стаи не сбиваются, не нападают на людей.

Задача благотворительных организаций — каждому животному найти дом. Кошка, как и собака — домашнее животное, оно должно жить дома. Берите его домой и любите. Потому что в подвалах и других местах, где предлагают селить кошек, это далеко от любви к животным. Это в идеале, но это не требует такого срочного решения, как ситуация с собаками.

С собаками ситуация просто реально опасная для взрослых, детей и природы. Кошки всё-таки такого ущерба не наносят, на лосят не нападают и так далее. Как малоконфликтный вид они не требуют такого острого решения, как собаки.