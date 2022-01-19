Глава Еврокомиссии пригрозила РФ санкциями при эскалации на Украине

Евросоюз введёт масштабные санкции против России в координации с партнёрами в качестве меры поддержки солидарности с Украиной. Как сообщила в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, это будет сделано, если ситуация на Украине ухудшится. Она подчеркнула, что ЕС выступает за диалог с Россией, но не одобряет попыток разделить Европу на сферы влияния.

Мы подтверждаем свою солидарность с Украиной. Если ситуация ухудшится, мы введём масштабные санкции, согласованные с партнёрами, — написала она.

Ранее Financial Times сообщила, что Россия в достаточной степени подготовлена к возможным новым санкциям, которые может ввести против неё Запад в случае гипотетического вторжения на Украину. Подготовиться к ограничениям России помогли, в частности, действия властей, направленные на снижение зависимости от глобальной финансовой системы и иностранных инвесторов. Западные же страны, в свою очередь, так и не смогли снизить зависимость от российской нефти, газа и других видов сырья.

О возможных новых жёстких санкциях в отношении России политики и СМИ заговорили в конце 2021 года. В числе прочего тогда говорилось о возможном отключении страны от системы международных платежей SWIFT. Ограничительные меры могут вступить в силу в случае гипотетического вторжения РФ на Украину.