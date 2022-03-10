Глава Еврокомиссии объявила о новом пакете санкций против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о новом пакете санкций, разрабатываемом ЕС против России. По словам председателя, четвертый пакет санкций позволит Евросоюзу еще больше изолировать РФ от мировой экономики, пишет РИА Новости.

Единство позволило нам принять три пакета санкций против России, которые оказали немедленное, мощное влияние. Мы примем четвертый пакет санкций, который позволит еще больше изолировать Россию от мировой экономики и заставить ее заплатить еще большую цену за операцию против Украины, — заявила фон дер Ляйен на внеочередном неформальном саммите стран ЕС во Франции.

Страны Евросоюза готовы принять решение о дополнительных санкциях против России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он добавил, что Берлин и Париж продолжат давить на Москву, чтобы добиться урегулирования ситуации на Украине.

Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы, которые ранее проголосовали за независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщается на сайте правительства Соединённого Королевства.

Канада запретила импорт российских нефтепродуктов, говорится на сайте правительства страны. Кроме того, правительство Канады запретило гражданам своей страны покупать и приобретать «ряд нефтепродуктов» из России или от любых людей в России.