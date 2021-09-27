Глава Эрмитажа отказался от депутатского мандата

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский отказался от места в Госдуме РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

Михаил Борисович Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа, подал заявление об отказе от мандата депутата Государственной Думы, — цитирует агентство представителя пресс-службы.

Пиотровский был главой региональной группы избирательного списка «Единой России» по Санкт-Петербургу на выборах, прошедших с 17 по 19 сентября.

Ранее от мандата депутата Госдумы отказался сопредседатель «Справедливой России — За правду» (СРЗП), писатель Захар Прилепин. Он был в федеральном списке партии на минувшем голосовании. Преодоление СРЗП пятипроцентного барьера автоматически давало Прилепину право на получение мандата. Он намерен передать мандат Дмитрию Кузнецову, который возглавлял Нижегородскую региональную группу.

24 сентября источники РИА Новости, близкие к «Единой России», сообщали, что от мест в Госдуме намерены отказаться мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв. О таком же решении объявят полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и зампред правительства, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.