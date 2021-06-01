Глава ЕР уточнил, кто имеет право на бесплатную газификацию дома

https://static.news.ru/photo/ae65e5e8-c317-11eb-ad0c-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Председатель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов уточнил, кто по новому закону имеет право на бесплатную газификацию своего дома. Закон о бесплатном подключении газа к домохозяйству был принят 1 июня в рамках поручения президента в послании к Федеральному собранию, сообщается на сайте ГД.

Услугой могут воспользоваться жители городов и сёл, где уже имеются газовые сети и расстояние до их участков не превышает 200 метров. Согласно новому закону, людям не придётся платить за подключение к магистральной трубе.

Иногда происходит так, что люди, взяв ипотеку, строят дом, берут потребительский кредит для того, чтобы провести к своему дому газ. Мы должны сделать всё для того, чтобы люди, которые проживают в индивидуальном жилье, получили газ бесплатно, — отметил Неверов.

Предполагается, что в ближайшие два года газ, благодаря новому закону, бесплатно подведут к двум миллионам домов как минимум.

Как сообщалось ранее, заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что реализация этой программы может повысить цены на газовое оборудование и спровоцировать появление большого количества мошенников.