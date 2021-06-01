Глава ЕР уточнил, кто имеет право на бесплатную газификацию дома

Председатель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов уточнил, кто по новому закону имеет право на бесплатную газификацию своего дома. Закон о бесплатном подключении газа к домохозяйству был принят 1 июня в рамках поручения президента в послании к Федеральному собранию, сообщается на сайте ГД.
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Иногда происходит так, что люди, взяв ипотеку, строят дом, берут потребительский кредит для того, чтобы провести к своему дому газ. Мы должны сделать всё для того, чтобы люди, которые проживают в индивидуальном жилье, получили газ бесплатно, — отметил Неверов.
Предполагается, что в ближайшие два года газ, благодаря новому закону, бесплатно подведут к двум миллионам домов как минимум.
Как сообщалось ранее, заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что реализация этой программы может повысить цены на газовое оборудование и спровоцировать появление большого количества мошенников.