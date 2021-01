Глава дипломатии Евросоюза призвал расширить контакты с Москвой

Политик планирует обсудить с властями РФ ситуацию на Украине, ядерную сделку с Ираном, пандемию нового коронавируса (COVID-19) и глобальный ответ на неё, климатические изменения, а также недавнее якобы отравление Алексея Навального, а также его задержание и арест после возвращения в РФ, говорится в заявлении внешнеполитической службы на официальной странице в социальной сети Twitter.

The HR/VP @JosepBorrellF will travel to Russia, arriving on the evening of Thursday 4 February and departing on Saturday 6 February. It will be the first visit to Russia by an EU High Representative/Vice-President since 2017. Read more: https://t.co/nyw97Qahcy