Глава дипломатии Евросоюза призвал расширить контакты с Москвой

https://static.news.ru/photo/b635f164-622d-11eb-82be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель накануне поездки в РФ 4–6 февраля 2021 года признал наличие сложных отношений ЕС с РФ, но отметил, что есть области, «где сотрудничество идёт и должно быть расширено».

Политик планирует обсудить с властями РФ ситуацию на Украине, ядерную сделку с Ираном, пандемию нового коронавируса (COVID-19) и глобальный ответ на неё, климатические изменения, а также недавнее якобы отравление Алексея Навального, а также его задержание и арест после возвращения в РФ, говорится в заявлении внешнеполитической службы на официальной странице в социальной сети Twitter.

Помимо разногласий, есть также области, в которых ЕС и Россия сотрудничают или нуждаются в более тесном сотрудничестве, требуют экстренного внимания, — считают в ЕС.

The HR/VP @JosepBorrellF will travel to Russia, arriving on the evening of Thursday 4 February and departing on Saturday 6 February. It will be the first visit to Russia by an EU High Representative/Vice-President since 2017. Read more: https://t.co/nyw97Qahcy — European External Action Service - EEAS (@eu_eeas) January 29, 2021

Накануне страны ЕС в ходе заседания Совета Евросоюза 25 января не предложили ввести новые санкции в отношении России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель заявил, что некоторые участники встречи поднимали тему «лучшего ответа на события в РФ». Однако конкретных предложений ни от одной из стран не прозвучало. Боррель подчеркнул, что Совет ЕС готов принять любые меры, «если того потребуют обстоятельства». Ввести ограничения в отношении Москвы из-за ситуации с Навальным предлагал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Президент Польши Анджей Дуда присоединился к этому предложению и отдельно порекомендовал ЕС ввести санкции против компании «Газпром».

Ранее NEWS.ru сообщал, что ЕС не достигнет стабильности на континенте, пока не найдёт баланс в своих отношениях с РФ и Турцией, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, европейская интеграция была необходима для устранения конфликтов между странами, которые на протяжении многих столетий «характеризовали европейскую историю», а Османская и Российская империи с момента своего создания были частью этого уравнения.