Ничего необычного: представитель РФ в Вене об учениях военных близ Украины

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Офис президента Украины Владимира Зеленского положительно воспринял информацию о возвращении российских войск в места постоянной дислокации после завершения учений, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, которого цитирует издание «Лига». Вместе с тем он отметил, что спецслужбы Украины и её партнёры «будут очень внимательно наблюдать» за отводом российских войск.

Несомненно, вполне конкретные новости о начале отвода российских подразделений от границы Украины — это правильный сигнал, — заявил Подоляк. В офисе президента также отметили, что масштабная информационная эскалация на фоне...