Ничего необычного: представитель РФ в Вене об учениях военных близ Украины
Глава делегации в Вене Гаврилов: Россия не ведёт никакой необычной военной деятельности близ украинских границ
Сергей Князев
Сергей Князев
15:08, 15 февраля 2022
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press
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Россия не ведёт никакой необычной военной деятельности и не будет участвовать в консультациях ОБСЕ по запросу Украины, сообщил РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он также отметил, что РФ возражает против принятия каких-либо решений на возможном заседании постоянного совета и форума по сотрудничеству в области безопасности.
Отправили украинской делегации и польскому председательству ответ, что не будем участвовать в консультациях по их запросу. Россия не ведёт никакой необычной военной деятельности, — подчеркнул Гаврилов.
Ранее сообщалось, что Россия не предоставила ответ на запрос Украины от 11 февраля, в котором Киев потребовал объяснить «необычную военную деятельность» на границе. Киев в соответствии с Венским документом ОБСЕ также потребовал от РФ предоставить информацию о точных районах проведения военных манёвров и численности войск. Теперь украинская сторона может запросить проведение специальной встречи ОБСЕ по поводу военной активности России. Впоследствии стало известно, что Россия также не будет принимать участие во встрече по Венскому документу в ОБСЕ, которая должна состояться до конца дня.