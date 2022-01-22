Глава делегации РФ: Россия не будет терпеть в случае атаки на её граждан

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил в эфире YouTube-канала «Изолента live», что РФ не станет терпеть, если страны Запада и Украина устроят провокацию в Донбассе. По его словам, Москва будет готова ответить на такие действия.

Всё четко было сказано и предупреждено: мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан. Чётко сказано, во всех СМИ чётко прозвучало, — сказал он.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в России не исключают информационных и военных провокаций со стороны США и Украины перед зимней Олимпиадой в Пекине. Она назвала фейком и информационной спецоперацией сообщение агентства Bloomberg, согласно которому председатель КНР Си Цзиньпин якобы попросил президента России Владимира Путина не нападать на Украину во время Игр.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко ранее сообщил, что украинские диверсанты похитили военнослужащего самопровозглашённой Луганской народной республики. По его словам, это случилось вечером 22 января во время патрулирования участка местности в районе Светлодарской дуги.

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин ранее заявил, что бойцы иностранных частных военных компаний дислоцируются близ линии разграничения в Донбассе. Он также сообщил, что у линии разграничения наблюдается присутствие около 120 тысяч украинских военных. Также туда постоянно поступает военная техника.

По мнению Пушилина, существует вероятность, что Киев решит устроить провокации на промышленных объектах в Донбассе.