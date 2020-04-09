Глава ЦИК назвала преждевременным обсуждение вопроса о переносе ЕДГ

https://static.news.ru/photo/6af52aca-7a3f-11ea-9c8a-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: cikrf.ru

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает, что обсуждать возможность переноса единого дня голосования (ЕДГ) на более поздний срок пока рано.

Пока преждевременно поднимать этот вопрос. Всё зависит от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, — сказала она «Интерфаксу».

В настоящее время единый день голосования 2020 года, когда должны выбрать 18 губернаторов, 11 составов региональных заксобраний и 22 городские думы, запланирован на 13 сентября.

Ранее сообщалось, что о его переносе на декабрь или на 2021 год задумались в Кремле. Как писал NEWS.ru, эту идею поддержал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, из-за пандемии полноценная подготовка к голосованию невозможна, а время для проведения избирательной кампании «максимально сужается».

В России на сегодняшний день зафиксировано 10,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 698 человек, умерли — 76.

В мире насчитывается 1,5 млн инфицированных. Скончались более 88 тысяч человек, выздоровели — свыше 330 тысяч.