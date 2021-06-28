Глава чешского сената предложил России наладить дружеские отношения

Спикер сената Чехии Милош Выстрчил предложил России сделать первые шаги для налаживания дружеских отношений с Прагой. Сенатор обосновал это тем, что именно Россия внесла Чехию в список недружественных стран, поэтому РФ и должна проявить инициативу, пишут «Известия».

По мнению Выстрчила, Москве и Праге нужно находить выход из тупика. Отношения между странами находятся на низком уровне ещё с 1989 года, поэтому «желательно бы их улучшить».

Главное предусловие для реабилитации отношений — восстановить контакты между двумя суверенными странами вне зависимости от их территории, количества населения, военного потенциала или экономической мощи, — приводит издание слова главы сената.

Москва, в свою очередь, совершенно не согласна с таким положением дел. Как считает замглавы российского МИД Александр Грушко Чехия в первую очередь должна отказаться от того способа ведения дел, которого придерживается.

Мы ничего не ожидаем. Там достаточно политиков, которые могли бы извлечь выводы из того, что было сделано в отношениях с Россией, — заявил Грушко в интервью газете.

Несмотря на заявления спикера чешского сената, эксперты считают, что потепления отношений между Россией и Чехией ждать нечего. По крайней мере не раньше парламентских выборов в республике.

Как сообщалось ранее, упорство Праги в намеренном ухудшении отношений России и Чехии продолжает подрывать перспективы их возможного урегулирования. Об этом написал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале, комментируя требование чешских властей о компенсации ущерба в связи со взрывами в 2014 году на военных складах, которые якобы произошли по вине российских спецслужб.