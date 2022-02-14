«Клоунада подошла к концу»: Кадыров обратился к Зеленскому и украинцам

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram призвал власти Украины выполнить Минские соглашения, чтобы избежать кровопролития и установить мир между двумя народами. Он также обратился к украинскому народу с предложением способствовать «вечному миру» с братской Россией.

Кадыров подчеркнул , что выступает в данном случае не как глава Чечни, а как гражданин России. Он призвал к выполнению Минских соглашений, что должно стать первым важнейшим шагом в деле политического урегулирования противостояния между двумя странами и в вопросе снижения глобальной напряжённости.

Президент Владимир Путин и народы России не хотят войны, мы не понаслышке знаем смысл этого страшного слова. Будьте благоразумны, господин Зеленский! — заявил Кадыров.

В обращении к украинскому народу глава Чечни подчеркнул, что русские и украинцы являются единым славянским народом с общей историей, культурой и религией, хотя нынешний антинародный режим и его пропаганда «делают всё для того, чтобы вытравить это чувство общности». Он выразил надежду на то, что ситуацию исправит сам украинский народ без чьей-либо помощи извне.

Не может быть, чтобы духовно-исторические наследники великого гетмана Богдана Хмельницкого и гениального писателя Николая Гоголя не хотели бы вечного мира с братской Россией! — написал Кадыров.

Ранее директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что самих украинцев сильнее войны беспокоят забастовка таксистов в Киеве и быстрая девальвация гривны. По его словам, в вероятность войны или какой-то эскалации, по разным опросам, верят от 17% до 49% украинцев и паники по этому поводу в обществе нет. Те же, кто действительно боится войны, начали выезжать из страны уже давно.