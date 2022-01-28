«Человек сам создаёт материалы, которые способны навредить его репутации»

28 января отмечается Международный день защиты персональных данных. Он появился в 2008 году по решению Комитета министров Совета Европы в честь годовщины подписания конвенции о защите личных сведений. Конвенцию приняли ещё в 1981 году, но защита персональных данных ещё осталась проблемой, особенно в Интернете. Директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская рассказала NEWS.ru об актуальных опасностях, которые поджидают в Сети и о том, как защитить себя.

— В 2019 году активно обсуждалось мошенничество с цифровыми подписями. Речь шла о покупке электронной подписи на имя другого человека, что давало мошеннику возможность проводить сделки с собственностью жертвы без её ведома. Сохраняется ли эта проблема сейчас и можно ли оспорить такую сделку?

Сейчас такая схема мошенничества невозможна, поскольку приняты изменения в действующее законодательство. В частности, для совершения сделок с жильём при помощи ЭП необходимо, чтобы такая возможность была предусмотрена заранее и запись об этом содержалась в ЕГРН.

Что касается оспаривания сделок, совершённых с использованием электронных подписей, то надо понимать: существует несколько видов ЭП, и от этого зависит, какие документы можно с их помощью подписывать. Для сделок с недвижимостью подходят только усиленные квалифицированные подписи — их может выдать лишь аккредитованный Минцифры удостоверяющий центр. При выдаче такой ЭП удостоверяющий центр должен неукоснительно соблюдать положения, установленные законом, в том числе должным образом идентифицировать владельца подписи и проверять подлинность подписанных им документов. Кроме того, в 2021 году требования к аккредитованным удостоверяющим центрам ужесточились. Теперь им необходимо получать лицензии на разработку, производство и распространение шифровальных средств.

Если же удостоверяющий центр оформил ЭП с использованием поддельных документов или не проверил личность подписанта, потерпевший может не только подать заявление в полицию о мошенничестве, но и обратиться в суд с требованием о признании договора купли-продажи недействительным.

— Может ли человек как-то узнать, что на его имя оформили цифровую подпись? И как россиянину защитить себя от такого мошенничества?

— К сожалению, человек не узнает об оформлении на него ЭП до тех пор, пока не столкнется с последствиями от использования такой подписи. Например, речь может идти о подписанном аферистами кредитном договоре. Однако это не относится к усиленным квалифицированным подписям, информацию о выдаче которых можно получить на портале госуслуг.

Артём Соболев/NEWS.ru

Лучший способ защитить себя от кибермошенников — это соблюдать основные правила безопасности в Интернете: не пересылать кому-либо сканы паспортов, не вводить личную информацию на подозрительных сайтах и использовать сложные пароли. Одна из задач Центра — повышать правовую и цифровую грамотность населения. Многие не знают о том, как именно их права в Интернете нарушаются и как их можно защитить. Любой гражданин в Москве и регионах может обратиться в Центр и получить бесплатную юридическую помощь. За четыре месяца работы мы получили более 450 обращений, на основании которых уже подготовили в интересах граждан 19 досудебных претензий и 13 исковых заявлений. В семи случаях нам удалось без обращения в суд добиться устранения нарушений, допущенных операторами при обработке персональных данных.

Мы всегда готовы объединить усилия с другими организациями и гражданами, чтобы вместе работать в этом направлении. Так, 24 января мы заключили соглашение о сотрудничестве с Союзом женщин России. Мы планируем проводить совместные мероприятия, которые посвятим проблемам защиты данных, будем готовить различные памятки и другие материалы.

— В Сети периодически распространяются компрометирующие фотографии и видео известных людей. Кажется, что проблема становится всё актуальнее, под ударом находятся все. Это так?

— Нельзя сказать, что эта проблема стала актуальной лишь в последнее время. В первую очередь необходимо понимать: чтобы та или иная информация попала в Интернет, она должна существовать на каком-то ином носителе: компьютере, смартфоне, планшете. Когда речь идёт о хакерской атаке, злоумышленник может получить доступ только к тем файлам, которые уже хранятся на взломанном устройстве или «в облаке», то есть в онлайн-хранилище документов.

Кроме того, порой утечки личных фотографий и видео происходят не в результате хакерской атаки, а из-за действий некогда близких людей. Например, бывший супруг может разместить в публичном доступе пикантные фотографии, которые он когда-то получил в мессенджере, или воспользоваться «общим» паролем к облачному хранилищу.

pixabay.com

Это говорит о недостатке знаний о цифровой гигиене, ведь сам человек создаёт материалы, которые способны навредить его репутации. Поэтому рекомендую по возможности не записывать и не хранить такие фото и видео, особенно если вы не уверены в том, что можете гарантировать их сохранность.

— Можем ли мы привлечь к ответственности человека, который распространяет украденные интимные фото в Сети? Как защитить нарушенное право?

Да, такого человека можно привлечь к ответственности, поскольку изображение гражданина защищается законом. Нельзя обнародовать фото и видео с вашим участием без вашего согласия, за исключением нескольких случаев, например, когда съемка осуществляется в общественных местах и на публичных мероприятиях. Вне зависимости от степени известности каждый человек имеет право на личную и семейную тайну, поэтому распространение информации о вашей частной жизни без вашего согласия тоже не допускается.

Если ваши украденные фотографии распространяются в Интернете без вашего согласия, существует несколько способов защиты нарушенных прав. Во-первых, вы вправе обратиться к администрации ресурса, на котором опубликованы фото или видео, с требованием удалить их. Если вам известно, кто разместил эти материалы, вы можете подать иск в суд. Когда речь идёт об интимных фото, то защищать можно не только изображение гражданина, но и честь и достоинство, а также право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. При этом вы вправе требовать компенсации причинённого вам морального вреда. Кроме того, если где-то распространяются ваши персональные данные без вашего согласия, у вас есть право пожаловаться в Роскомнадзор.

— В Интернете на сайтах знакомств и других ресурсах встречаются сталкеры. Они выслеживают женщин, узнают их адреса, находят фотографии. Как обезопасить себя от таких ситуаций?

— Действительно, с развитием цифровых технологий стало проще найти человека по фотографии. Помогает в этом и искусственный интеллект: существуют чат-боты и приложения, которые анализируют изображение и выдают ссылки на страницы похожих людей на сайтах знакомств и в социальных сетях. В ряде случаев сами соцсети принимают меры для того, чтобы защитить своих пользователей от незаконного использования их персональных данных. Например, «ВКонтакте» заблокировал доступ к своим ресурсам для сервисов SearchFace и FindClone, которые позволяли искать пользователей соцсети по фотографии.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако приходится признать, что российский законодатель всё ещё не создал эффективный механизм по защите граждан от киберпреследователей. На мой взгляд, законодательное ограничение использования технологий ИИ для распознавания лиц и автоматизированного сбора с сайтов больших объёмов данных, в том числе персональных, может существенно усложнить жизнь сталкерам.

И хочу всем вновь напомнить о цифровой гигиене и тех огромных объёмах личной информации, которой человек делится в Сети. Интернет нельзя назвать полностью безопасной средой, поэтому необходимо оценивать возможные последствия своей открытости.

— Какие недоработки нашего законодательства, возможно, создают угрозы персональным данным пользователей Сети? Какие изменения нужно внести в первую очередь?

— Угроза персональным данным онлайн существуют во всем мире, а не только в нашей стране. Кибермошенничество тоже приобретает трансграничный характер, и бороться с ним необходимо совместными усилиями всех государств.

Если же говорить об угрозах персональным данным, которые возможны из-за несовершенства именно российского законодательства, то я бы обратила внимание на существование пробелов в праве, которые позволяют операторам использовать недобросовестные практики. Это касается не только ранее рассмотренного вопроса использования ИИ для распознавания лиц, но и, например, правового статуса сетевых идентификаторов, к которым относятся ставшие уже обыденностью куки-файлы. Использование куки никак не урегулировано в законодательстве, хотя в определённых случаях они могут признаваться персональными данными. Это приводит к тому, что многие российские операторы не запрашивают согласия пользователя на обработку его персональных данных с помощью куки, а лишь уведомляют о том, что куки используются на сайте. Но это не единственная недоработка законодательства, и подходить к его совершенствованию надо комплексно, чтобы вносимые изменения выражались не в количестве, а в качестве принимаемых актов.