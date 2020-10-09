Глава центра Гамалеи ответил на обвинения США по поводу вакцины

https://static.news.ru/photo/f1c193a8-0a28-11eb-a133-fa163e074e61_660.jpg Александр Гинцбург Фото: minzdrav.gov.ru

Обвинения американской контрразведки в том, что Россия вместе с Ираном и Китаем якобы препятствуют США в создании собственной вакцины от коронавируса, прокомментировал глава Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что препарат «Спутник V», разработанный центром, положительно оценён научным сообществом. Об этом свидетельствует публикация в самом высокорейтинговом медицинском издании мира The Lancet, где ведущие эксперты дали своё заключение по поводу российской вакцины.

А оставшиеся составляющие отношения к нашей вакцине — это экономическая и геополитическая. Но это опять же не на нашей совести. Не мы навязали миру это отношение, а страна, в которой в ноябре пройдут выборы, — сказал Гинцбург НСН.

Ранее NEWS.ru писал, что обвинения американской стороны оценил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он назвал их голословными и смешными. Он заверил, что Россия никому не мешает в разработке вакцины и готова к широкому сотрудничеству в борьбе с инфекцией.