https://static.news.ru/photo/3450a4ea-d409-11e9-b269-fa163e074e61_660.jpg Алексей Цыденов Фото: facebook.com/alexey.tsydenov

Действия МВД и Росгвардии при разгоне митинга жителей Улан-Удэ, не согласных с итогами выборов мэра города, являются «сдержанными и профессиональными». Такое мнение выразил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Считаю правильным, если все кандидаты, которые шли на выборы, будут с уважением относиться к выбору горожан. Требовать уважения нужно не только к себе. Хочу обратиться к тем, кто сегодня призывает народ на площадь. Не подставляйте тех, кто вам доверяет. Не призывайте людей к нарушению закона, — сказал Цыденов в видеообращении, опубликованном в Facebook .

В Улан-Удэ 8 сентября впервые за 12 лет прошли прямые выборы мэра. По результатам подсчёта голосов, победителем стал поддержанный местными властями и «Единой Россией» самовыдвиженец Игорь Шутенков (52,52%). Представитель КПРФ Вячеслав Мархаев оказался на втором месте с 36,6%.

После объявления итогов выборов несколько сотен сторонников Мархаева вышли ночью 9 сентября на центральную площадь Улан-Удэ, требуя повторного голосования.

Акция протеста возобновилась 10 сентября, после чего горожан начали разгонять силовики. Помимо представителей МВД и Росгвардии, это были неизвестные лица в штатском и в масках. Они разбили стёкла в автомобиле, где находились депутат Народного Хурала Бурятии Баир Цыренов и несколько активистов, силой вытащив их оттуда. Другие протестующие пожаловались на избиения дубинками.

Как писал News.ru, ранее уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова рассказала, за что задержали сторонников шамана из Якутии Александра Габышева, который отправился по стране «изгонять Путина». Запрос она отправила в МВД республики.

Как заявили в ведомстве, спутник шамана Игорь Коношанов 6 сентября оказал неповиновение сотрудникам полиции, которые остановили для проверки автомобиль «Газель». За это он был привлечён к административной ответственности. Ему назначен арест на 13 суток.