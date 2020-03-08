Новый глава BP Бернард Луни и экс-министр экономического развития Максим Орешкин выдвинуты в совет директоров «Роснефти». Список кандидатов в новый состав утвердил совет директоров компании 5 марта.
В список вошли все члены действующего состава совета директоров, в том числе глава Минэнерго России Александр Новак и глава «Роснефти» Игорь Сечин,
Как писал NEWS.ru, «Роснефть» приняла ряд организационно-кадровых решений с целью повышения эффективности деятельности. Так, вице-президентом по внутреннему сервису «Роснефти» назначен Эрик Лирон, ранее занимавший должность первого вице-президента по разведке и добыче.
Первым вице-президентом по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса назначен Зелько Рунье, занимавший должность вице-президента по шельфовым проектам.
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