https://static.news.ru/photo/2732aaac-6297-11ea-ab0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый глава BP Бернард Луни и экс-министр экономического развития Максим Орешкин выдвинуты в совет директоров «Роснефти». Список кандидатов в новый состав утвердил совет директоров компании 5 марта.

В список вошли все члены действующего состава совета директоров, в том числе глава Минэнерго России Александр Новак и глава «Роснефти» Игорь Сечин, отмечает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, «Роснефть» приняла ряд организационно-кадровых решений с целью повышения эффективности деятельности. Так, вице-президентом по внутреннему сервису «Роснефти» назначен Эрик Лирон, ранее занимавший должность первого вице-президента по разведке и добыче.

Первым вице-президентом по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса назначен Зелько Рунье, занимавший должность вице-президента по шельфовым проектам.