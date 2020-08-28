Глава астраханских справороссов решил побороться за пост мэра Астрахани

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Глава астраханского отделения «Справедливой России», депутат Государственной думы Олег Шеин сообщил о своих планах баллотироваться на выборах главы Астрахани.

Принял решение подать документы на должность главы города Астрахани, — написал политик в Facebook.

Приём заявок от желающих побороться за пост астраханского градоначальника начался 21 августа. Кандидаты должны представить набор документов, включающий программу направлений социального и экономического развития города на пятилетний период.

10 сентября комиссия выберет не менее двух претендентов. Затем депутаты городского парламента из представленных кандидатов выберут главу Астрахани.

Ранее Шеин неоднократно баллотировался на различные посты в области и областном центре. В 2009 году он проиграл борьбу за пост главы Астрахани Сергею Боженову, в марте 2012 года — Михаилу Столярову. Заявив о массовых нарушениях при подсчёте голосов на выборах 2012 года, Шеин вместе со сторонниками объявил голодовку, которая длилась сорок дней. В 2014 году он участвовал в выборах губернатора Астраханской области, но уступил Александру Жилкину.

В Госдуме Шеин выступил как инициатор ряда законопроектов в социальной сфере. В частности, как писал NEWS.ru, он предложил проект закона об обязательной регистрации собак.